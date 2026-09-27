Грузія – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

У понеділок, 28 вересня, відбудеться поєдинок другого туру Ліги націй-2026/27 з футболу, у якому збірна України на виїзді зіграє із Грузією.

Гру на "Динамо Арені" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі судитиме азербайджанська бригада арбітрів на чолі з Аліяром Агаєвим. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Грузія – Україна безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.

Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.