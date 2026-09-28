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Україна та Грузія визначились із формами на матч Ліги націй

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 12:09
Україна та Грузія визначились із формами на матч Ліги націй
Збірна України з футболу
Getty Images

Збірні Грузії та України показали ігрові форми, в яких зіграють матч другого туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Господарі вийдуть на поле у виїзному чорному комплекті. Підопічні Андреа Мальдери виступлять у домашній жовтій формі.

Воротар збірної Грузії зіграє у блакитній футболці. Голкіпер нашої команди матиме помаранчевий комплект.

Форми збірних Грузії та України на матч Ліги націй
Форми збірних Грузії та України на матч Ліги націй
УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 28 вересня у Тбілісі. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Грузія – Україна зробив Сергій Кривцов. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що це буде 12-те очне протистояння між збірними в історії. "Синьо-жовті" мають у своєму активі сім перемог і чотири рази було зафіксовано нічию.

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