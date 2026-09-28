Україна та Грузія визначились із формами на матч Ліги націй

Збірні Грузії та України показали ігрові форми, в яких зіграють матч другого туру Ліги націй-2026/27.

Про це повідомила УАФ.

Господарі вийдуть на поле у виїзному чорному комплекті. Підопічні Андреа Мальдери виступлять у домашній жовтій формі.

Воротар збірної Грузії зіграє у блакитній футболці. Голкіпер нашої команди матиме помаранчевий комплект.

Форми збірних Грузії та України на матч Ліги націй УАФ

Зазначимо, що гра відбудеться 28 вересня у Тбілісі. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Напередодні прогноз на поєдинок Грузія – Україна зробив Сергій Кривцов. Стежити за текстовою онлайн-трансляцією можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що це буде 12-те очне протистояння між збірними в історії. "Синьо-жовті" мають у своєму активі сім перемог і чотири рази було зафіксовано нічию.