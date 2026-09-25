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Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини в 1-му турі Ліги націй

Микола Літвінов, Олександр Булава — 25 вересня 2026, 20:32
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Угорщини в 1-му турі Ліги націй
Збірна України з футболу
Getty Images

Тренерський штаб Андреа Мальдери визначився зі стартовим складом збірної України на матч першого туру Ліги націй у дивізіоні В проти Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Дебютує у складі "синьо-жовтих" фланговий захисник ФК Харків Ілля Крупський.

Україна: Різник, Крупський, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков, Ванат, Сікан

Зауважимо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. З текстовою онлайн-трансляцією поєдинку ви можете ознайомитися за посиланням.

Це перший офіційний матч на міжнародному турнірі під орудою Мальдери. Нещодавно італійський наставник розповів про ключове завдання "синьо-жовтих" у Лізі націй.

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