Нас це влаштовує: Федорчук зробив прогноз на матч Ліги націй Грузія – Україна

Український тренер Олег Федорчук розповів, що гра збірної України проти Грузії не буде схожою на попередній поєдинок Ліги націй-2026/27 з Угорщиною.

Його цитує Sport.ua.

"Є тактика та стратегія. Так ось, тактика – це на одну гру, а стратегія – це турнірна таблиця. Зрозуміло, що грузини спробують взяти м'яч під свій контроль, оскільки після поразки від Північної Ірландії вони прагнутимуть лише максимального результату. У Будапешті ми інколи вели гру, але більше діяли на контратаках. У Тбілісі принаймні до забитих м'ячів нам доведеться терпіти та ловити суперника в контргрі. Було б непогано так грати, як під завісу матчу з Угорщиною", – сказав наставник.

65-річний спеціаліст спрогнозував нічию 1:1 у матчі Грузія – Україна. Ідентичний прогноз Федорчук робив на гру проти угорців, але трішки помилився. Адже зустріч закінчилася мінімальною перемогою "синьо-жовтих" 1:0.

"Боюся здатися банальним, але й цього разу я ставлю на результативну нічию. 1:1. Нас це влаштовує. Буде непросто. Я вже сказав, що грузини намагатимуться реабілітуватися перед вболівальниками під керівництвом нового головного тренера. А це завжди додаткові емоції. Тут певною мірою є і політичне підґрунтя. Наші відносини з Грузією на рівні державних структур не найкращі. Тому в психологічному плані гра буде складною, вона може розвернутися як у плюс, так і в мінус", – зазначив Федорчук.

Матч ЛН-2026/27 Грузія – Україна розпочнеться 28 вересня о 19:00 (за київським часом). Це буде 12-та лобова зустріч між цими національними командами. Наразі синьо-жовта збірна має позитивну статистику в історії проти "хрестоносців" – 7 перемог і 4 мирові.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Напередодні тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Андреа Мальдерою оголосив заявку на гру проти грузинського суперника. Україні точно не допоможуть два гравці основи – Георгій Судаков і Віталій Миколенко.

Раніше колишній захисник збірної України Сергій Кривцов поділився очікуваннями від матчу 2-го туру Ліги націй.