Україна – Чорногорія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2026

У суботу, 23 травня, відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026 з сокки між збірними України та Чорногорії.

Зустріч пройде в Тирані, столиці Албанії, яка приймає турнір. Стартовий свисток пролунає о 18:35 за київським часом.

У випадку перемоги над Чорногорією збірна України вийде до чвертьфіналу Євро-2026 на переможця пари Італія – Іспанія.

Нагадаємо, на груповому етапі "синьо-жовті" розгромили Латвію (5:0) та Португалію (3:0), а також зіграли внічию з Казахстаном (2:2).