Ісландія – Україна: онлай-трансляція матчу кваліфікації ЧС-2027

Жіноча збірна України з футболу в матчі 3-го туру кваліфікації чемпіонату світу 2027 року зустрінеться з командою Ісландії.

Поєдинок у Рейк'явіку відбудеться у вівторок, 14 квітня. Гра на стадіоні "Лейгардальсведлюр" розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку, організовану УАФ, на "Чемпіоні".

У першому турі відбору на ЧС-2027 Україна поступилася Англії (1:6), Іспанія переграла Ісландії (3:0). У другому турі Україна програла Іспанії (1:3), а Англія взяла гору над Ісландією (2:0).

Турнірне становище команд: Англія, Іспанія (по 6 очок), Ісландія, Україна (по 0).