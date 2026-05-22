Збірна України з сокки вийшла у плейоф чемпіонату Європи-2026

Олександр Булава — 22 травня 2026, 19:45
Збірна України з сокки
instagram.com/socca_ukraine

У пятницю, 22 травня, збірна України з сокки зіграла свій третій матч у рамках чемпіонату Європи-2026.

"Синьо-жовті" зіграли результативну нічию з командою Казахстану. Зустріч завершилась з рахунком 2:2.

Національна збірна завершила груповий турнір на першому місці, маючи в активі 7 очок (дві перемоги та нічия). Другим з 5 очками став саме Казахстан.

Сокка – ЧЄ-2026
3 тур, 22 травня

Україна – Казахстан 2:2

Нагадаємо, що у стартовому турі українська збірна знищила Латвію 5:0, а у другому турі обіграла Португалію – 3:0.

У суботу, 23 травня, збірна України зіграє свій поєдинок 1/8 фіналу, який розпочне о 18:35 за київським часом. Суперник "синьо-жовтих" визначиться після зустрічі у групі D Польща — Болгарія (22:00 за Києвом). Опонентом синьо-жовтих стане або Болгарія, або Чорногорія.

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.

