Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO Фабіо Вордлі (20–0–1, 19 КО) проведе дебютний захист титулу проти ексчемпіона світу Даніеля Дюбуа (22–3–0, 21 КО).

Битва двох британських супертяжів-нокаутерів відбудеться у Манчестері на арені "Co-op Live" у суботу, 9 травня.

Основний кард вечора боксу розпочнеться о 20:00 за київським часом. Вихід на ринг Вордлі та Дюбуа очікується не раніше 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі отримав пояс чемпіона WBO в листопаді 2025 року після відмови від титулу Олександра Усика.

Свій останній бій Вордлі провів 25 жовтня 2025 року, коли несподівано переміг новозеландця Джозефа Паркера.

Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг 19 липня 2025 року проти Олександра Усика. Тоді українець нокаутував британця у п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.