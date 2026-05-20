Збірна України розтрощила Латвію на старті чемпіонату Європи
Збірна України стартувала з перемоги на чемпіонаті Європи 2026 року з сокки, який триває в Тирані (Албанія).
"Синьо-жовті" у 1 турі групи G обіграли команду Латвії. Зустріч завершилась з рахунком 5:0.
Сокка – ЧЄ-2026
1 тур, 20 травня
Україна – Латвія 5:0
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи 2026 року суперниками України також будуть команди Португалії та Казахстану. Матчі з ними відбудуться 21 та 22 травня відповідно.
Нагадаємо, минулого року збірна України в серії булітів поступилася Казахстану у чвертьфіналі чемпіонату світу-2025.
Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.
На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців.
Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.