Знищила Португалію: збірна України здобула другу поспіль розгромну перемогу на чемпіонаті Європи

У четвер, 21 травня, збірна України з сокки зіграла свій другий матч у рамках чемпіонату Європи-2026.

"Синьо-жовті" оформили свою другу поспіль розгромну перемогу у групі G. Цього разу Україна була сильнішою за Португалію. Наша національна команда практично гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу, набравши наразі максимальні 6 балів.

Сокка – ЧЄ-20262 тур, 21 травня

Україна – Португалія 3:0

Голи: 1:0 – 7 Дучев, 2:0 – 14 Максимець, 3:0 – 33 Мельничук

Нагадаємо, що у стартовому турі українська збірна знищила Латвію 5:0. У заключному турі групового етапу ЧЄ-2026 "синьо-жовті" зіграють з Казахстаном (22 травня о 18:00).

До плейоф Євро вийдуть по дві найкращі команди з кожної з семи груп та дві збірні за рейтингом третіх місць.

Сокка (англ. Socca) – командна спортивна гра з м'ячем, різновид футболу у форматі 6х6.

На відміну від мініфутболу, сокка має більший розмір поля та іншу кількість гравців. Матч складається з двох таймів по 25 хвилин, а команди мають одного воротаря та п'ятьох польових гравців.

Грають як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля – 30×50 м, воріт – 2×5 м.