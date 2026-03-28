Динамо – Полісся: онлайн-трансляція товариського матчу

У суботу, 28 березня, київське Динамо та житомирське Полісся проведуть товариський матч під час міжнародної паузи, викликаної матчами збірних.

Поєдинок проходитиме на навчально-тренувальній базі киян у Віті-Литовській. Стартовий свисток арбітра про початок зустрічі пролунає о 14:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

У поєдинку не братимуть участь гравці обох команд, які перебувають в таборах збірних.

Нагадаємо, востаннє суперники зустрічалися в межах 19 туру УПЛ. У Житомирі перемогу святкували підопічні Ігоря Костюка (2:1). Поєдинок відзначився великою кількістю суддівських помилок, через що Полісся звернулося до УАФ.

У турнірній таблиці Полісся йде на третьому місці, маючи в активі 42 очки. Динамо посідає четверту сходинку, відстаючи від "вовків" на один бал.