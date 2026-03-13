Динамо – Оболонь: онлайн-трансляція матчу 20 туру УПЛ

У п'ятницю, 13 березня, у межах 20-го туру Української Прем'єр-ліги відбудеться київське дербі за участю Динамо та Оболоні.

"Біло-сині" прийматимуть "пивоварів" на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 18:00.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

У весняній частині чемпіонату Динамо виграло усі три матчі: з Рухом (1:0), Епіцентром (4:0) та Поліссям (2:1). Ще одну перемогу підопічні Ігоря Костюка здобули у чвертьфіналі Кубку України, де вибили з боротьби Інгулець (2:0).

Оболонь навесні теж не програвала. "Пивовари" здобули технічну перемогу над Олександрією (3:0), мінімально обіграли Рух (1:0) та підписали мирову з Кривбасом (0:0).

У першому колі поєдинок між Динамо та Оболонню не визначив переможця та завершився внічию 2:2.

У турнірній таблиці "біло-сині" посідають четверте місце, маючи в активі 35 очок. Команда Олександра Антоненка займає десяте місце з 21 заліковим балом.