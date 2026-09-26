Три роки – це тривалий термін: Сікан відреагував на своє переможне повернення у збірну України

Автор переможного голу в матчі з Угорщиною (1:0) у Лізі націй Данило Сікан оцінив своє повернення у національну команду після трирічної перерви.

Про це футболіст сказав у коментарі MEGOGO.

Востаннє Сікан грав за збірну України ще у листопаді 2023 року.

"Емоції тільки позитивні. Я дуже щасливий потрапити саме в цей час у національну збірну і допомогти команді. Почуваю себе добре. Три роки, звичайно, це тривалий термін. Я, безумовно, радий за всю команду, бо сьогодні ми були одним цілим. Це все. Чи все вдалося? Звичайно не все. Дуже маленький термін тренувань і дуже мало часу підготуватися так, як хоче тренер, щоб все було ідеально. Але це неможливо, я думаю, і звичайно будуть помилки. Найголовніше – на цьому не зациклюватися й продовжувати далі. Як бачите, матч вийшов трохи емоційним, наприкінці. Але найголовніше – це перемога", – зазначив форвард.

Також Сікан оцінив гру у два нападники з Владиславом Ванатом

"Мені було дуже зручно, бо я у клубі також граю у два форварди. З Владиславом у нас гарна комунікація, ми розуміємо одне одного, і це найголовніше", – підсумував Сікан.

Нагадаємо, саме Данила уболівальники збірної України визнали найкращим гравцем матчу з Угорщиною.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє на виїзді з Грузією. Зустріч відбудеться у понеділок, 28 вересня.