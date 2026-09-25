Вірменія обіграла Латвію, Грузія програла Північній Ірландії у 1-му турі Ліги націй
У п'ятницю, 25 вересня, відбулися чергові матчі 1-го туру Ліги націй УЄФА, де у Лізі В Грузія з нереалізованим пенальті Кварацхелії у компенсований час програла Північній Ірландії, а в Лізі C Вірменія вдома обіграла Латвію.
Вірмени забили по голу у кожному з таймів, на що суперник до фінального свистка аргументів у підсумку не знайшов.
У вечірньому слоті відбудеться ще низка поєдинків, зокрема за участю України, яка на виїзді зіграє проти Угорщини.
Ліга націй УЄФА
1-й тур, 25 вересня
Ліга В
Грузія – Північна Ірландія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90+9 Чарльз
Нереалізований пенальті: 65 – Кварацхелія (Грузія)
Ліга С
Вірменія – Латвія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 31 Арутюнян, 2:0 – 75 Гарібян
- Італія – Бельгія
- Туреччина – Франція
- Польща – Боснія і Герцеговина
- Угорщина – Україна
- Швеція – Румунія
- Чорногорія – Кіпр
Нагадаємо, у перших матчах за 24 вересня Німеччина та Нідерландами зіграли внічию у дебютному матчі Клоппа і Хаві, Норвегія переграла Данію.