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Вірменія обіграла Латвію, Грузія програла Північній Ірландії у 1-му турі Ліги націй

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 21:03
Вірменія обіграла Латвію, Грузія програла Північній Ірландії у 1-му турі Ліги націй

У п'ятницю, 25 вересня, відбулися чергові матчі 1-го туру Ліги націй УЄФА, де у Лізі В Грузія з нереалізованим пенальті Кварацхелії у компенсований час програла Північній Ірландії, а в Лізі C Вірменія вдома обіграла Латвію.

Вірмени забили по голу у кожному з таймів, на що суперник до фінального свистка аргументів у підсумку не знайшов.

У вечірньому слоті відбудеться ще низка поєдинків, зокрема за участю України, яка на виїзді зіграє проти Угорщини.

Ліга націй УЄФА
1-й тур, 25 вересня
Ліга В

Грузія – Північна Ірландія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+9 Чарльз

Нереалізований пенальті: 65 – Кварацхелія (Грузія)

Ліга С

Вірменія – Латвія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Арутюнян, 2:0 – 75 Гарібян

  • Італія – Бельгія
  • Туреччина – Франція
  • Польща – Боснія і Герцеговина
  • Угорщина – Україна
  • Швеція – Румунія
  • Чорногорія – Кіпр

Нагадаємо, у перших матчах за 24 вересня Німеччина та Нідерландами зіграли внічию у дебютному матчі Клоппа і Хаві, Норвегія переграла Данію.

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