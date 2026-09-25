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Одразу троє гравців дебютували за збірну України у матчі Ліги націй проти Угорщини

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 23:59
Одразу троє гравців дебютували за збірну України у матчі Ліги націй проти Угорщини
Getty Images

Ілля Крупський, Ігор Краснопір та Олександр Драмбаєв провели свої перші матчі за національну збірну України.

Це сталося у стартовому турі Ліги націй сезону-2026/27, де українська збірна на виїзді грала проти Угорщини. 

Крупський вийшов у стартовому складі команди Андреа Мальдери. Краснопір з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши автора гола Данила Сікана. Драмбаєв також долучився до гри з лави запасних вже у компенсований час.

Для України поєдинок з Угорщиною став першим у новому розіграші Ліги націй – "синьо-жовті" перемогли з рахунком 1:0

З іншими результатами ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням

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