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Шахтар продовжив контракт із захисником збірної України

Денис Іваненко — 27 серпня 2026, 11:52
Шахтар продовжив контракт із захисником збірної України
Валерій Бондар
ФК Шахтар

Валерій Бондар підписав новий контракт із донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Сторони домовились щодо продовження співпраці до кінця липня 2031 року. Футболіст є вихованцем академії донеччан, а за першу команду дебютував 4 травня 2019-го.

Загалом він провів у складі Шахтаря 189 матчів. У них захисник збірної України забив шість голів і віддав дві результативні передачі.

Разом із "гірниками" Бондар п'ять разів ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023, 2024, 2026). Також Валерій двічі вигравав Кубок України (2024, 2025) та національний Суперкубок (2021).

Нагадаємо, що напередодні Шахтар підписав нового центрального захисника. З італійського Дженоа перейшов Алан Маттурро.

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