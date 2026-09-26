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Уболівальники збірної України обрали Лева матчу у грі з Угорщиною

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 00:06
Уболівальники збірної України обрали Лева матчу у грі з Угорщиною
Данило Сікан
УАФ

Нападник Данило Сікан став володарем призу "Лев Матчу" за підсумками матчу з Угорщиною (1:0) в Лізі націй.

Про це повідомляє УАФ.

За Сікана свої голоси віддали 33% уболівальників "синьо-жовтих".

25-річний форвард відзначився єдиним голом у зустрічі на 42-й хвилині поєдинку, коли головою переправив м'яч у сітку воріт після ідеальної передачі Георгія Судакова. Нападник покинув поле на 66-й хвилині.

Нагадаємо, у матчі з Угорщиною у складі "синьо-жовтих" дебютувало одразу троє гравців.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє на виїзді з Грузією. Зустріч відбудеться у понеділок, 28 вересня.

Збірна України з футболу Данило Сікан Лев Матчу

Данило Сікан

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