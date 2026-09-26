Мальдера: Збірна України може ще покращити свою гру
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вважає, що "синьо-жовті" здатні показувати кращу гру, попри перемогу над Угорщиною (1:0) у 1-му турі групового етапу Ліги націй.
Своїми думками італійський фахівець поділився у післяматчевому коментарі.
"Я дуже радий, дуже задоволений. Минулого тижня ми сказали, що потрібно зберігати баланс. Сьогодні матч закінчений, від завтра нам потрібно думати про майбутні матчі.
На мою думку, ми можемо набагато краще грати, прогресувати. Ми змогли підготувати й реалізувати декілька важливих і небезпечних моментів. Так, сьогодні був дуже важливий матч, у нас є три дебютанти – Крупський, Драмбаєв, Краснопір. Звісно, ми не були ідеальними, але ми можемо покращувати нашу гру", – зазначив тренер.
Мальдера розповів про рішення зіграти з двома нападниками – Владиславом Ванатом та Данилом Сіканом.
"Ми почали з двома нападниками, бо знали, що можемо атакувати в глибину. Мушу сказати, що у деяких ситуаціях нам це дуже вдавалося. Ми можемо ще покращити свою гру. Але повторюся: за три дні нелегко підготувати до матчу. Я той, хто подекуди занадто багато вимагає від гравців. Мушу прийняти цю неідеальність, але маю привітати хлопців", — сказав Мальдера.
Нагадаємо, у матчі з Угорщиною у складі "синьо-жовтих" дебютувало одразу троє гравців.
Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 28 вересня на виїзді проти Грузії, яка напередодні з нереалізованим пенальті Кварацхелії у компенсований час програла Північній Ірландії.