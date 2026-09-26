Мальдера: Збірна України може ще покращити свою гру

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вважає, що "синьо-жовті" здатні показувати кращу гру, попри перемогу над Угорщиною (1:0) у 1-му турі групового етапу Ліги націй.

Своїми думками італійський фахівець поділився у післяматчевому коментарі.

"Я дуже радий, дуже задоволений. Минулого тижня ми сказали, що потрібно зберігати баланс. Сьогодні матч закінчений, від завтра нам потрібно думати про майбутні матчі.

На мою думку, ми можемо набагато краще грати, прогресувати. Ми змогли підготувати й реалізувати декілька важливих і небезпечних моментів. Так, сьогодні був дуже важливий матч, у нас є три дебютанти – Крупський, Драмбаєв, Краснопір. Звісно, ми не були ідеальними, але ми можемо покращувати нашу гру", – зазначив тренер.