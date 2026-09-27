Нічия для України буде прийнятним результатом: Буряк назвав фаворита матчу проти Грузії

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк назвав команду Андреа Мальдери фавориткою у майбутньому матчі Ліги націй-2026/27 проти Грузії, але водночас прогнозує дуже непросту гру у Тбілісі.

Його слова наводить Sport-express.ua.

"На мою думку, фаворитом у цьому матчі є Україна. З незначною перевагою, скажімо так. Але впевнений, що у Тбілісі, як і у Будапешті, на українців очікує дуже непроста гра", – заявив Буряк.

Також він припустив, що жоден із українських футболістів не гратиме персонально з Хвічою Кварацхелією, який провів не надто вдалий поєдинок проти Північної Ірландії (поразка 0:1).

Наставник запевнив, що мирова буде прийнятним результатом для "синьо-жовтих".

"Скажу так – Грузія, з якою Україна грала у Лізі націй у 2024 році, і нинішня Грузія – дві різні команди. Нам і тоді нелегко було, і нині просто не буде. Очікую на складну гру, де нічия для України буде прийнятним результатом", – відповів екскоуч київського Динамо.

Зустріч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня на "Динамо Арені" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі. Початок – о 19:00 (за київським часом). Це буде 12-й матч між цими збірними – 7 перемог української національної команди та 4 мирові.

Напередодні поєдинку "синьо-жовті" мінімально обіграли угорців завдяки голу Данила Сікана (1:0).

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже висловився щодо майбутнього протистояння. Також італійський наставник під час своєї передматчевої пресконференції розповів, що Віталій Миколенко не зіграє проти грузинів, а решта гравців готові до поєдинку.