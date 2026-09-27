Тренер Грузії розкрив головну мету збірної перед матчем проти України у Лізі націй

Новий головний наставник збірної Грузії Рамаз Сванадзе розповів, що ціль його тренерського штабу полягає у тому, щоб досягти стабільності у команді та здобувати із нею позитивні результати.

Його слова наводить Crystal Sport.

"Головний план мій та мого тренерського штабу – досягти стабільності в команді. Ми хочемо такої стабільності, яка позитивно вплине як на якість гри, так і, наскільки це можливо, на результати, яких досягне команда. На цьому етапі наша головна турбота – досягти та зберегти цю стабільність. Звичайно, це дуже складний, покроковий шлях, але я вірю, що за правильного підходу та належної роботи всього цього цілком можливо досягти. Моя головна місія та мета, як у завтрашньому, так і в будь-якому іншому матчі, полягає у тому, щоб збірна Грузії виходила на поле проти будь-якого суперника лише для досягнення позитивного результату", – сказав тренер "хрестоносців".

45-річний спеціаліст замінив на тренерському містку "хрестоносців" Віллі Саньоля, якого раптово звільнили після поразки у стартовому турі ЛН-2026/27 від Північної Ірландії (0:1).

До цього він очолював молодіжну грузинську збірну U-21 (45 ігор). Цікаво, що Сванадзе раніше вже був у ролі виконувача обов'язків головного тренера у листопаді 2020-го (1 поєдинок).

Дебют Сванадзе на чолі збірної Грузії відбудеться у понеділок, 28 вересня, у матчі 2-го туру Ліги націй-2026/27 проти України. Початок – о 19:00 (за київським часом).

Якщо грузини стартували із поразки, то команда Андреа Мальдери у 1-му турі мінімально обіграла Угорщину (1:0).