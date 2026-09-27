Залежатиме від багатьох чинників: Мальдера оцінив шанси України проти Грузії

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не бачить фаворита в матчі Ліги націй проти Грузії.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Думаю, як і в матчі з Угорщиною, на полі буде баланс. Не бачу фаворита – результат залежатиме від багатьох чинників. Грузія програла попередній матч, пропустивши наприкінці, але, можливо, не заслуговувала на такий результат. Що стосується Забарного, завтра він протистоятиме Кварацхелії. Вони добрі друзі, але завтра відбудеться матч Україна – Грузія, і на полі вони будуть суперниками", – наголосив він.

Мальдера також висловився про свою роботу зі збірною та рівень грузинських футболістів.

"Говоритиму лише за себе: я недовго працюю на цій посаді. Маю думати про сьогодення, і поки що я всім задоволений. Нам потрібно зберігати здоровий баланс: не варто надто радіти після перемог чи надто засмучуватися після поразок. Ми маємо бути сильними, щоб побудувати щось, що працюватиме довго. Щодо грузинського футболу, то зараз багато грузинських гравців добре виступають у чемпіонаті Італії. Усі вони дуже сильні технічно", – зазначив італійський фахівець.

Раніше тренер повідомив, що матч пропустить захисник Віталій Миколенко, а також повідомив, хто захищатиме ворота "синьо-жовтих" у майбутньому протистоянні.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.

Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.