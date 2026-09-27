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Ключовий захисник збірної України не зіграє проти Грузії

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 17:46
Ключовий захисник збірної України не зіграє проти Грузії
Віталій Миколенко
УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко не зіграє у 2-му турі Ліги націй УЄФА проти Грузії.

Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера, слова якого наводить УАФ.

"Проблеми є з Миколенком, ми вирішили не ризикувати з його участю. Решта – готові, зокрема, відновився і Яремчук", – повідомив Мальдера.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00 за київським часом. 

Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.

Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко Андреа Мальдера

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