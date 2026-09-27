Ключовий захисник збірної України не зіграє проти Грузії
Віталій Миколенко
УАФ
Захисник збірної України Віталій Миколенко не зіграє у 2-му турі Ліги націй УЄФА проти Грузії.
Про це повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера, слова якого наводить УАФ.
"Проблеми є з Миколенком, ми вирішили не ризикувати з його участю. Решта – готові, зокрема, відновився і Яремчук", – повідомив Мальдера.
Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня, початок о 19:00 за київським часом.
Зазначимо, що в першому турі грузини програли Північній Ірландії (0:1). Після цього Віллі Саньоля було звільнено з посади головного тренера.
Підопічні Андреа Мальдери переграли на виїзді Угорщину (1:0). Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.