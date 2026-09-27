Неодмінно відчуєте ту пристрасть: віцекапітан збірної Грузії – про майбутній матч з Україною

Віцекапітан збірної Грузії Отар Кітеїшвілі розповів, що команда намагатиметься максимально викластися на полі та зіграти із пристрастю у матчі 2-го туру Ліги націй-2026/27 проти України.

Його цитує CrystalSport.

"У завтрашньому матчі ви неодмінно відчуєте ту пристрасть, яку ця команда та цей склад відчувають один до одного і до своєї країни. Усе це ми обов'язково покажемо на полі", – сказав 30-річний атакувальний півзахисник.

Також Отар пригадав поразку від Північної Ірландії (0:1) та статистику проти "синьо-жовтих".

"Поразка від Північної Ірландії? Це був лише перший матч. Відповідно, у нас є час, щоб виправити ситуацію, і попереду ще матчі, що дуже важливо. Як уже сказав тренер, зараз головне – правильно на все це відреагувати. Решту ми детально побачимо вже в завтрашньому матчі. Безвиграшна серія проти України? Напевно, статистика завжди існує, але вона цікавіша журналістам і вболівальникам, особливо коли йдеться про такий тривалий період. Особисто я, наскільки пам'ятаю, лише двічі грав проти збірної України", – відповів Кітеїшвілі.

Він зазначив, що не слід порівнювати тодішню збірну України та нинішню, адже у колективах відбулося дуже багато змін.

Поєдинок Грузія – Україна розпочнеться 28 вересня о 19:00 (за київським часом). Це буде дебютна зустріч для "хрестоносців" під керівництвом нового головного тренера Рамаза Сванадзе, який замінив на містку "хрестоносців" Віллі Саньоля. Останнього звільнили після поразки у стартовому турі ЛН-2026/27.

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