Денисов – про записи розмов арбітрів ВАР у матчі Полісся – Динамо: Хто звукорежисер цього шедевру брехні?

Комерційний директор житомирського Полісся Олександр Денисов відреагував на оприлюднені записи розмов арбітрів ВАР щодо деяких рішень у матчі Полісся – Динамо.

Про це він розповів в Інстаграмі.

Представник "вовків" назвав ці записи УАФ "черговою брехнею". Денисов додав, що у неділю, 8 березня, Полісся образили двоє суддів, які цинічно познущались із житомирян.

"Два сірих персонажі виконали замовлення брудно, залишивши після себе багато фактів, які вказують на замовний характер їхніх дій на полі та у машині ВАР. Хто замовник виключення Полісся з боротьби за медалі – життя обов'язково надасть відповідь", – написав комерційний директор зграї "вовків".

Денисов додав, що 10 березня історія цього протистояння із сумнівним суддівством мала своє продовження після того, як УАФ опублікувала плівки з перемовин арбітрів.

"Тепер вже знущаються не тільки з фанатів Полісся, але й взагалі з усіх українських вболівальників. Арбітри на ВАР спочатку перебувають у шоці після фолу Біловара, а потім різко, нібито отримавши від когось повідомлення, завершують розгляд епізоду лаконічною фразою – check completed (перевірку закінчено). Монтаж точно не на "Оскар". У мене лише питання: хто звукорежисер цього шедевру брехні?" – додав представник житомирського клубу.

Нагадаємо, що матч Полісся – Динамо, який відбувся у рамках 19 туру УПЛ-2025/26, закінчився перемогою киян із рахунком 1:2. Поєдинок закінчився скандалом.

У житомирському клубі залишились незадоволені суддівством, а особливо ігноруванням епізоду з підкатом центрбека "біло-синіх" Крістіана Біловара на півзахиснику "вовків" Ліндону Емерллаху. Олександр Андрієвський та навіть президент Динамо Ігор Суркіс в унісон говорили про червону картку для оборонця киян, яку йому так і не показав суддя.

Нагадаємо, що після 19 туру Українська асоціація футболу розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Президент УАФ Андрій Шевченко зазначав, що їм не подобається робота деяких суддів.

Додамо, що динамівці після виїзної звитяги впритул наблизились до житомирян у турнірній таблиці УПЛ. Відставання киян тепер складає лише один бал – 36 очок (Полісся) та 35 пунктів (Динамо). Команди йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно.