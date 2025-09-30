Денисов: Буткевич має певний дискомфорт через суддівство

Директор з медіа, маркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов розповів, як клуб та особисто президент житомирян ставиться до суддівства в чемпіонаті України.

Функціонер дав коментар в студії УПЛ ТБ.

"Я можу сказати, що президент клубу Геннадій Буткевич має певний дискомфорт. І цей дискомфорт – навіть не стільки через якісь окремі епізоди. Дискомфорт і незадоволення тим, що є певний застій в історії з суддівством – з точки зору реформи та нової системи".

Також Денисов поділився з глядачами інформацією про те, що певні клуби УПЛ нещодавно організовували робочу поїздку до Німеччини.

"Клуби ініціювали робочу групу, де також брало участь "Полісся" – генеральний директор Володимир Загурський їздив до Німеччини і бачив, як усе працює там. У будь-якого власника на сьогодні стоїть питання: коли помиляється арбітр – це тільки людський фактор чи, можливо, якийсь вплив на цю помилку? В той самий час є багато питань і до самого рівня суддівства українських арбітрів з точки зору їх компетентності".

Він додав, що ця поїздка не принесла бажаних результатів.

"Після поїздки в Німеччину у представників клубів та представників УПЛ відбулась зустріч з асоціацією футболу, а далі – все на паузі з незрозумілих причин. І це дуже не влаштовує Геннадія Буткевича – він хоче розвитку. Він хоче, щоб ми отримали якісну модель, де будуть зрозумілі помилки, де буде зростати рівень суддівства, де клуби матимуть вплив і братимуть участь у прийнятті рішень щодо призначень тощо. Стосовно суддівства – "Полісся" незадоволене тим, як зараз відбуваються справи в українському футболі", – розповів Олександр.

