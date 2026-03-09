Андрієвський – про фол захисника Динамо: Червона Біловару чиста

Досвідчений півзахисник житомирського Полісся Олександр Андрієвський висловився з приводу епізоду, який стався наприкінці першого тайму, коли захисник Динамо Крістіан Біловар пішов у підкат прямою ногою у півзахисника "вовків" Ліндона Емерллаху.

Своєю думкою він поділився у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Колишній динамівець не приховує свого здивування від рішення головного арбітра матчу Миколи Балакіна, який не вилучив із гри після цього підкату зятя Ігоря Суркіса.

"Це смішно трошки, чесно кажучи. Червона Біловару чиста. Якщо мені дають червону за те, що я на бутс наступаю людині, то тут він в опорну ногу б'є людині, там, де щиток. Я не знаю, якщо це не червона, то цікаво послухати суддю на ВАР. І скасовують гол чистий. Якщо такі фоли будуть свистіти, то це буде не футбол, а чортзна-що. Ну окей, не проблема. Ми рухаємося далі. Не будемо звинувачувати тільки суддів. Не скажу, що від нас впевнена гра була. Побачимо далі, як воно буде", – сказав Андрієвський.

Після поєдинку житомирський клуб оприлюднив світлину ноги Емерллаху після зіткнення з Біловаром.

Суддівство у цьому матчі розкритикував головний тренер Полісся Руслан Ротань, а президент "вовків" Геннадій Буткевич виступив із офіційною заявою.

Також після 19 туру Українська асоціація футболу розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету. Президент УАФ Андрій Шевченко зазначав, що їм не подобається робота деяких суддів.

Відзначимо, що поєдинок закінчився перемогою киян 2:1. Динамівці впритул наблизились до житомирян у турнірній таблиці УПЛ. Відставання киян тепер складає лише один бал – 36 очок (Полісся) та 35 пунктів (Динамо). Команди йдуть на третій та четвертій позиціях відповідно.