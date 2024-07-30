Денисов: Сьогодні Усик приєднається до Полісся

Директор з медіа, маркетингу та спонсорства Полісся Олександр Денисов повідомив, що сьогодні, 30 липня, Олександр Усик прибуде до розташування команди.

Про це він повідомив у інтерв’ю Terrikon.

" Усик точно доєднується до команди, він буде з нею, а от всі подальші події ще у секреті. Раджу нашим вболівальникам продовжувати активно слідкувати за офіційними ресурсами нашого клубу. Скажу лише, що Олександр вже сьогодні доєднається до команди і в середу його можна буде побачити на відкритому тренуванні Полісся", — сказав Денисов.

Останніми днями в Усика дуже насичений графік — минулого тижня він провів зустріч із Валерієм Залужним у Великій Британії, побував на поєдинку Дерека Чісори проти Джо Джойса, а вчора прибув до Парижа, де підтримав Дмитра Ловчинського на Олімпійських іграх та поспілкувався з журналістами.