Жирона з Циганковим поділила очки із Сосьєдадом, Валенсія розписала нічию із Райо Вальєкано у 36 турі Ла Ліги

У четвер, 14 травня, низкою матчів завершиться 36 тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Валенсія та Райо Вальєкано не змогли знайти сильнішого у матчі. Рахунок міг відкрити Нтека ще на 8-й хвилині, але він не зумів реалізувати пенальті. Першим зміг відзначитися Лежен, проте "кажани" через 20 хвилин відновили паритет голом Лопеса.

Жирона та Реал Сосьєдад поділили очки. Першим відзначився гравець "баксів" Мартін, але потім підопічні Мічела відповіли влучним ударом 39-річного Стуані. Український нападник "жиронців" Віктор Циганков провів на полі 80 хвилин та був замінений на аргентинського півзахисника Ечеверрі. Від статистичного порталу Sofascore уродженець Вінниці отримав оцінку 7.1.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

36 тур, 14 травня

Валенсія – Райо Вальєкано 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 20 Лежен, 1:1 – 40 Лопес

Жирона – Реал Сосьєдад 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Мартін, 1:1 – 66 Стуані

Продовжуватимуть програму сьогоднішнього дня мадридський Реал із Реал Ов'єдо, їхній поєдинок наразі триває.

Нагадаємо, раніше у матчах 36-го туру Барселона сенсаційно поступилася Алавесу, а Севілья у гольовій перестрілці переграла Вільярреал.