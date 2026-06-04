Арбелоа запропонували німецькому гранду – ЗМІ

Колишній наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа міг "виплести" у німецькій Бундеслізі.

Про це інформує Bild.

Леверкузенський Баєр стежив за роботою іспанського фахівця, коли той ще очолював Кастілью. Цікаво, що у німецькому клубі не вважають, що Арбелоа досяг достатнього прогресу у своїй тренерській кар'єрі, аби змогти повернути першу команду "вершкових" на переможний шлях та вершину турнірної таблиці.

Зазначається, що Альваро не хоче продовжувати кар'єру в Іспанії, а прагне побудувати її в іншому закордонному чемпіонаті. "Фармацевтам" запропонували кандидатуру 43-річного спеціаліста, але наразі у команді сумніваються щодо такого варіанту.

Нагадаємо, що Арбелоа очолював основну команду "Королівського клубу" із середини січня 2026-го по кінця червня цього ж року. Іспанець провів на чолі Реала 28 матчів: 18 перемог, 2 нічиї та 8 поразок. Не здобув із "вершковими" жодного титулу, програвши чемпіонство Ла Ліги каталонській Барселоні.

Раніше колишній наставник "вершкових" прокоментував можливе повернення Жозе Моурінью на посаду головного тренера Реала.