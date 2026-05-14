Анчелотті: Моурінью здатен зробити фантастичну роботу в Реалі

Олег Дідух — 14 травня 2026, 17:31
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думкою щодо можливого повернення Жозе Моурінью на посаду наставника мадридського Реала.

Слова італійського фахівця наводить The Athletic.

"Я буду щиро радий за нього, якщо він повернеться в Реал. Він здатний зробити фантастичну роботу, як це завжди було у всіх клубах, у яких він працював", – заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося про те, ще переговори Моурінью з Реалом знаходяться на фінішній прямій. Португалець він уже працював із мадридським клубом у 2010 – 2013 роках, Анчелотті очолював Реал у 2013 – 2015 і 2021 – 2025 роках.

Напередодні італійський фахівець прокоментував включення Неймара до розширеної заявки збірної Бразилії на ЧС-2026.

