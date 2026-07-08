Нас чекає неймовірна спільна подорож: колишній тренер Реала очолив клуб АПЛ
Альваро Арбелоа
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Альваро Арбелоа очолив лондонський Фулгем.
Про це повідомляє пресслужба "дачників".
Іспанський фахівець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Він замінив португальця Марку Сілву, який став головним тренером Бенфіки, замінивши у Жозе Моурінью.
Той своєю чергою очолив Реал саме замість Альваро Арбелоа. Тож цим призначенням трикутник замкнувся.
"Для мене справжня честь розпочати цей новий етап у Фулгемі, найстарішому клубі Лондона. Я відчуваю велику відповідальність і глибоко вдячний керівництву за довіру, яку вони виявили до мене.
Я з нетерпінням чекаю на можливість відчути атмосферу на стадіоні "Крейвен Коттедж" разом з уболівальниками Фулхема та розпочати передсезонну підготовку з гравцями наступного тижня. Я впевнений, що нас чекає неймовірна спільна подорож", – сказав Арбелоа.
Зазначимо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11-й позиції у турнірній таблиці АПЛ. Лондонці відстали лише на одне очко від єврокубкової зони.
Це перший тренерський досвід для Арбелоа за межами Реала. До цього він працював тільки у структурі "вершкових".