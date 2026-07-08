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Нас чекає неймовірна спільна подорож: колишній тренер Реала очолив клуб АПЛ

Денис Іваненко — 8 липня 2026, 09:54
Нас чекає неймовірна спільна подорож: колишній тренер Реала очолив клуб АПЛ
Альваро Арбелоа
Getty Images

Альваро Арбелоа очолив лондонський Фулгем.

Про це повідомляє пресслужба "дачників".

Іспанський фахівець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Він замінив португальця Марку Сілву, який став головним тренером Бенфіки, замінивши у Жозе Моурінью.

Той своєю чергою очолив Реал саме замість Альваро Арбелоа. Тож цим призначенням трикутник замкнувся.

"Для мене справжня честь розпочати цей новий етап у Фулгемі, найстарішому клубі Лондона. Я відчуваю велику відповідальність і глибоко вдячний керівництву за довіру, яку вони виявили до мене.
Я з нетерпінням чекаю на можливість відчути атмосферу на стадіоні "Крейвен Коттедж" разом з уболівальниками Фулхема та розпочати передсезонну підготовку з гравцями наступного тижня. Я впевнений, що нас чекає неймовірна спільна подорож", – сказав Арбелоа.

Зазначимо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11-й позиції у турнірній таблиці АПЛ. Лондонці відстали лише на одне очко від єврокубкової зони.

Це перший тренерський досвід для Арбелоа за межами Реала. До цього він працював тільки у структурі "вершкових".

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