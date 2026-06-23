Колишній наставник Реала перебуває за крок до призначення головним тренером клубу АПЛ
Альваро Арбелоа
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Колишній тренер Реала Альваро Арбелоа близький до того, аби очолити Фулгем.
Про це повідомляє The Athletic.
За даними джерела, англійський клуб завершує угоду щодо призначення 43-річного фахівця. Його контракт з "дачниками" буде розрахований на 3 роки.
Він змінить на цій посаді Марку Сілву, який очолив Бенфіку.
Зазначимо, що Арбелоа залишив Реал наприкінці сезону. Він провів 28 матчів на чолі клубу, у яких здобув 18 перемог при двох нічиїх і восьми поразках.
Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11 місці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Лондонці відстали лише на одне очко віє єврокубкової зони.
Раніше повідомлялося, що Фулгем може підписати форварда, який провалився в Челсі.