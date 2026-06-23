Колишній наставник Реала перебуває за крок до призначення головним тренером клубу АПЛ

Колишній тренер Реала Альваро Арбелоа близький до того, аби очолити Фулгем.

Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, англійський клуб завершує угоду щодо призначення 43-річного фахівця. Його контракт з "дачниками" буде розрахований на 3 роки.

Він змінить на цій посаді Марку Сілву, який очолив Бенфіку.

Зазначимо, що Арбелоа залишив Реал наприкінці сезону. Він провів 28 матчів на чолі клубу, у яких здобув 18 перемог при двох нічиїх і восьми поразках.

Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11 місці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Лондонці відстали лише на одне очко віє єврокубкової зони.

Раніше повідомлялося, що Фулгем може підписати форварда, який провалився в Челсі.