Кругообіг тренерів між трьома клубами: Арбелоа після відходу з Реала може продовжити кар'єру в АПЛ

Колишній наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа входить до списку кандидатів на посаду головного тренера Фулгема.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Іспанський фахівець може замінити Марку Сілву, який напередодні залишив лондонців після п'яти років роботи у клубі. Португалець очолив Бенфіку, з якої саме в Реал переходить Жозе Моурінью, тож може замкнутись трикутник.

Зазначимо, що Арбелоа очолював "вершкових" із 12 січня. Він провів 28 матчів на чолі Реала, у яких здобув 18 перемог при двох нічиїх і восьми поразках.

Нагадаємо, що в сезоні-2025/26 Фулгем фінішував на 11 місці в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Лондонці відстали лише на одне очко віє єврокубкової зони.