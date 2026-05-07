Бійка на тренуванні Реала: клуб розпочав провадження щодо Вальверде та Чуамені

Сергій Шаховець — 7 травня 2026, 18:32
Орельєн Чуамені і Федеріко Вальверде
Getty Images

Мадридський Реал розпочав дисциплінарне провадження стосовно півзахисників команди Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені.

Про це повідомляє AS.

У клубі розглядають різні варіанти покарання для своїх футболістів, які влаштували бійку на тренуванні перед матчем із Барселоною. За даними джерела, Вальверде та Чуамені можуть пропустити "Ель Класіко", але наразі цей варіант виглядає малоймовірним.

Після тренування виконавчий директор клубу і член правління Хосе Анхель Санчес провів екстренну зустріч з гравцями, щоб розрядити ситуацію. Про конфлікт у команді вже знає президент Реала Флорентіно Перес.

Нагадаємо, що суперечка між Вальверде та Чуамені сталася на тренуванні перед матчем із Барселоною. Футболісти влаштували бійку в роздягальні, після якої уругваєць отримав розсічення та змушений був звернутися до лікаря.

Зазначимо, що матч 35-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 10 травня. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

