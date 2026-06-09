Реал оголосив про відхід Арбелоа

Мадридський Реал підтвердив відхід головного тренера Альваро Арбелоа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони досягли згоди про припинення співпраці.

"Реал Мадрид висловлює глибоку вдячність Альваро Арбелоа, який протягом усієї своєї кар'єри в клубі, починаючи з моменту вступу до нашої академії, завжди демонстрував відданість, самовідданість та професіоналізм. Його особистість є справжнім втіленням цінностей нашого клубу", – йдеться в повідомленні.

Арбелоа очолював основну команду "Королівського клубу" із середини січня 2026-го року. Іспанець провів на чолі Реала 28 матчів: 18 перемог, 2 нічиї та 8 поразок. Не здобув із "вершковими" жодного титулу, програвши чемпіонство Ла Ліги каталонській Барселоні.

Наступником Арбелоа імовірно стане Жозе Моурінью, у запрошенні якого особисто зацікавлений чинний президент клубу Флорентіно Перес, який переміг на виборах. Він вже анонсував призначення Моурінью на посаду головного тренера.

Раніше була інформація, що "Особливий" вже узгодив контракт із мадридським клубом, а також заговорив про перший трансфер Реала на наступний сезон-2026/27.

Зазначається, що "вершкові" виплатять Бенфіці солідні гроші за перехід 63-річного спеціаліста. У його тренерський штаб у Реалі може увійти клубна легенда.