Шахтар йде до чемпіонства, загострення боротьби за єврокубки: турнірна таблиця УПЛ після 25 туру
У понеділок, 27 квітня, матчем між Зорею та Вересом завершилася програма 25 туру Української Прем'єр-ліги.
Так, одноосібним лідером першості залишився Шахтар, який без проблем експериментальним складом обіграв Кудрівку та відірвався від другого ЛНЗ, що втратив залікові бали після нічиєї з Металістом 1925, на 8 очок.
Водночас без втрат продовжують йти Полісся та Динамо Київ, які свої матчі виграли та наразі ведуть боротьбу за третю сходинку з різницею у 2 очки. Найближчим конкурентам обом наразі є Металіст 1925.
У середині таблиці також йде запекла боротьба: Колос, Кривбас, Карпати та Зоря йдуть майже нога в ногу.
У "підвалі" турнірки без особливих змін: Полтава та Олександрія залишаються головними аутсайдерами, трохи краще справи у Руха, який наразі в зоні перехідних матчів з відставанням лише в 1 бал від Кудрівки, яка наразі на 13-му місці, що забезпечує прописку в еліті на наступний сезон.
Турнірна таблиця УПЛ після 25 туру
- Шахтар – 60 очок (25 матчів)
- ЛНЗ – 52 (25)
- Полісся – 49 (25)
- Динамо – 47 (25)
- Металіст 1925 – 45 (25)
- Колос – 40 (25)
- Кривбас – 40 (25)
- Карпати – 36 (25)
- Зоря – 35 (25)
- Верес – 29 (25)
- Епіцентр – 25 (25)
- Оболонь – 23 (24)
- Кудрівка – 21 (25)
- Рух – 20 (25)
- Олександрія – 13 (24)
- Полтава – 11 (25)