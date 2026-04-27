Шахтар йде до чемпіонства, загострення боротьби за єврокубки: турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

У понеділок, 27 квітня, матчем між Зорею та Вересом завершилася програма 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Так, одноосібним лідером першості залишився Шахтар, який без проблем експериментальним складом обіграв Кудрівку та відірвався від другого ЛНЗ, що втратив залікові бали після нічиєї з Металістом 1925, на 8 очок.

Водночас без втрат продовжують йти Полісся та Динамо Київ, які свої матчі виграли та наразі ведуть боротьбу за третю сходинку з різницею у 2 очки. Найближчим конкурентам обом наразі є Металіст 1925.

У середині таблиці також йде запекла боротьба: Колос, Кривбас, Карпати та Зоря йдуть майже нога в ногу.

У "підвалі" турнірки без особливих змін: Полтава та Олександрія залишаються головними аутсайдерами, трохи краще справи у Руха, який наразі в зоні перехідних матчів з відставанням лише в 1 бал від Кудрівки, яка наразі на 13-му місці, що забезпечує прописку в еліті на наступний сезон.

Турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

Шахтар – 60 очок (25 матчів) ЛНЗ – 52 (25) Полісся – 49 (25) Динамо – 47 (25) Металіст 1925 – 45 (25) Колос – 40 (25) Кривбас – 40 (25) Карпати – 36 (25) Зоря – 35 (25) Верес – 29 (25) Епіцентр – 25 (25) Оболонь – 23 (24) Кудрівка – 21 (25) Рух – 20 (25) Олександрія – 13 (24) Полтава – 11 (25)