Шахтар йде до чемпіонства, загострення боротьби за єврокубки: турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

Олексій Мурзак — 27 квітня 2026, 19:28
У понеділок, 27 квітня, матчем між Зорею та Вересом завершилася програма 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Так, одноосібним лідером першості залишився Шахтар, який без проблем експериментальним складом обіграв Кудрівку та відірвався від другого ЛНЗ, що втратив залікові бали після нічиєї з Металістом 1925, на 8 очок.

Водночас без втрат продовжують йти Полісся та Динамо Київ, які свої матчі виграли та наразі ведуть боротьбу за третю сходинку з різницею у 2 очки. Найближчим конкурентам обом наразі є Металіст 1925.

У середині таблиці також йде запекла боротьба: Колос, Кривбас, Карпати та Зоря йдуть майже нога в ногу.

У "підвалі" турнірки без особливих змін: Полтава та Олександрія залишаються головними аутсайдерами, трохи краще справи у Руха, який наразі в зоні перехідних матчів з відставанням лише в 1 бал від Кудрівки, яка наразі на 13-му місці, що забезпечує прописку в еліті на наступний сезон.

Турнірна таблиця УПЛ після 25 туру

  1. Шахтар – 60 очок (25 матчів)
  2. ЛНЗ – 52 (25)
  3. Полісся – 49 (25)
  4. Динамо – 47 (25)
  5. Металіст 1925 – 45 (25)
  6. Колос – 40 (25)
  7. Кривбас – 40 (25)
  8. Карпати – 36 (25)
  9. Зоря – 35 (25)
  10. Верес – 29 (25)
  11. Епіцентр – 25 (25)
  12. Оболонь – 23 (24)
  13. Кудрівка – 21 (25)
  14. Рух – 20 (25)
  15. Олександрія – 13 (24)
  16. Полтава – 11 (25)
Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, УПЛ

Потрібно працювати над класом: Шандрук – про поразку від Зорі
Перемогли по ділу: Скрипник – про перемогу над Вересом
Пацієнт скоріше живий, ніж мертвий: Шаран – про шанси Олександрії залишитись в УПЛ
Зоря переграла Верес у заключному матчі 25 туру УПЛ
Олександрія у компенсований час вирвала нічию з Епіцентром у 25 турі УПЛ

Останні новини