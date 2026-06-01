Півзахисник Кудрівки став найкращим гравцем УПЛ травня

Півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус та наставник донецького Шахтаря Арда Туран визнані найкращими гравцем та тренером травня в Українській Прем'єр-Лізі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Футболіст отримав нагороду за два голи в переможній грі проти Руху (2:1) та за два забиті м'ячі у поєдинку проти Динамо, якому Кудрівка програла 2:3.

Керманич Шахтаря отримав нагороду попри те, що був другим як серед експертів, які на перше місце висунули тренера Зорі Віктора Скрипника, так і серед уболівальників, фаворитом яких став керівник Полісся Руслан Ротань.

