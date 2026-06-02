Металіст 1925 попрощається одразу з шістьма гравцями після завершення сезону

Керівництво харківського Металіста 1925 ухвалило рішення не продовжувати співпрацю з шістьма гравцями команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Після закінчення контрактів команду покинуть: воротар Олег Мозіль, захисники Василь Кравцець, Євген Пасіч та Ігор Снурніцин, а також хавбеки Владислав Калітвінцев і Вʼячеслав Чурко.

Зазначимо, що Металіст 1925 закінчив сезон-2025/26 Української Прем'єр-ліги на п'ятій позиції, пропустивши вперед київське Динамо, житомирське Полісся, черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар.

Нагадаємо, що на війні проти Росії загинув батько Олега Мозіля – Юрій Мозіль.