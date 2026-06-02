Визначилися дати та час початку перехідних матчів за право грати в УПЛ

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила час початку перехідних матчів за право виступати в елітному дивізіоні.

Зустрічі відбудуться 5 і 9 червня.

5 червня (п'ятниця)

15:30 Олександрія – Лівий Берег

18:00 Кудрівка – Агробізнес

9 червня (вівторок)

15:30 Лівий Берег – Олександрія

18:00 Агробізнес – Кудрівка

Нагадаємо, що прямі путівки до УПЛ вибороли Буковина та Чорноморець, який в останньому турі переміг харківський Металіст.

Учасники перехідних матчів за право грати в Першій лізі визначатимуться згодом, оскільки Ворскла втратила професійний статус та не отримала атестат на сезон-2026/27.