Визначилися дати та час початку перехідних матчів за право грати в УПЛ
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила час початку перехідних матчів за право виступати в елітному дивізіоні.
Зустрічі відбудуться 5 і 9 червня.
5 червня (п'ятниця)
15:30 Олександрія – Лівий Берег
18:00 Кудрівка – Агробізнес
9 червня (вівторок)
15:30 Лівий Берег – Олександрія
18:00 Агробізнес – Кудрівка
Нагадаємо, що прямі путівки до УПЛ вибороли Буковина та Чорноморець, який в останньому турі переміг харківський Металіст.
Учасники перехідних матчів за право грати в Першій лізі визначатимуться згодом, оскільки Ворскла втратила професійний статус та не отримала атестат на сезон-2026/27.