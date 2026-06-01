Було багато правильних рішень: Григорчук – про повернення Чорноморця в УПЛ

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук відреагував на повернення клубу в еліту українського футболу.

Про це 61-річний фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я хочу відзначити всіх працівників Чорноморця, які вирішували задачу повернення в УПЛ. Починаючи від керівництва, яке провело потужну роботу, і я маю це відзначити. Було багато правильних рішень.

Наміри такі, щоб був ідеальний порядок у всьому. Немає сумнівів, що всі питання будуть вирішені. Є підстави вірити у краще", – заявив Григорчук.