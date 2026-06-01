Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Було багато правильних рішень: Григорчук – про повернення Чорноморця в УПЛ

Олександр Булава — 1 червня 2026, 21:38
Було багато правильних рішень: Григорчук – про повернення Чорноморця в УПЛ
Роман Григорчук
УПЛ

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук відреагував на повернення клубу в еліту українського футболу.

Про це 61-річний фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я хочу відзначити всіх працівників Чорноморця, які вирішували задачу повернення в УПЛ. Починаючи від керівництва, яке провело потужну роботу, і я маю це відзначити. Було багато правильних рішень.

Наміри такі, щоб був ідеальний порядок у всьому. Немає сумнівів, що всі питання будуть вирішені. Є підстави вірити у краще", – заявив Григорчук.

Нагадаємо, що Чорноморець в останньому турі Першої ліги переміг харківський Металіст та здобув пряму путівку до УПЛ. У 30 зіграних матчах першості одесити набрали 65 очок та здобули срібні нагороди.

Читайте також :
Один з претендентів на повернення в УПЛ отримав другий трансферний бан від ФІФА
Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Чорноморець

Налаштовані на посилення перед УПЛ: Григорчук прояснив ситуацію з трансферним баном Чорноморця
Чорноморець повернувся до УПЛ після річної перерви
Чорноморець переміг Металіст та повернувся в УПЛ, ЮКСА розгромила Ниву у 30 турі Першої ліги
Один з претендентів на повернення в УПЛ отримав другий трансферний бан від ФІФА
Перша ліга. Нічия Чернігова та Чорноморця, Буковина знищила Ворсклу, Фенікс-Маріуполь розбив тернопільську Ниву

Останні новини