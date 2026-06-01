У чемпіонаті Першої ліги сезону-2025/26 відбулися матчі 30-го туру, за підсумками яких визначилися учасники перехідних матчів за право грати в УПЛ.

Київський Лівий Берег завершив чемпіонат на третій сходинці, а Агробізнес фінішував на четвертому місці. Ці дві команди візьмуть участь у перехідних матчах із представниками УПЛ.

Лівий Берег зустрінеться з Олександрією, яка замінила у плейоф львівський Рух, а Агробізнес зіграє з Кудрівкою. Перші поєдинки відбудуться 5 червня, а матчі-відповіді – 9 червня.

Пари перехідних матчів:

Кудрівка – Агробізнес

Олександрія – Лівий Берег

Нагадаємо, що прямі путівки до УПЛ вибороли Буковина та Чорноморець, який в останньому турі переміг харківський Металіст.

Учасники перехідних матчів за право грати в Першій лізі визначатимуться згодом, оскільки Ворскла втратила професійний статус та не отримала атестат на сезон-2026/27.