Шахтар – на першому місці, але Полісся – лідер за втраченими очками: турнірна таблиця УПЛ після 12-го туру

Донецький Шахтар після нічиєї з київським Динамо у 12 турі Української Прем'єр-ліги продовжує перебувати на першому місці в турнірній таблиці. У "гірників" 29 очок за 12 матчів.

На другій сходинці після перемоги над Вересом перебуває житомирське Полісся, у якого на 1 бал менше, проте ще є гра в запасі. У Динамо 23 очки за 11 матчів та третє місце.

Однак киян може обійти Харків, у якого 21 бал та лише 9 зіграних поєдинків. Матч 12 туру проти Карпат команда не дограла через рішення львівського клубу.

На дні турнірної таблиці продовжує перебувати Кривбас, який вже на чолі з Петраковим зумів вирвати нічию у грі з Епіцентром. У криворіжців 7 очок за 10 поєдинків.

Лише на один бал більше у Кудрівки та Оболоні. Перші у 12 турі вирвали перемогу над Чорноморцем, а кияни розписали мирову з Лівим Берегом.

Турнірна таблиця УПЛ після 12 турів

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Нагадаємо, далі на клубний футбол чекає міжнародна пауза, під час якої свої матчі Ліги націй зіграє збірна України (проти Північної Ірландії 14 листопада та Грузії 17 листопада).

Нагадаємо, у попередніх матчах підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3). А після поразки від Угорщини (1:2) у 4 турі опустилися на 3 місце турнірної таблиці групи В2.