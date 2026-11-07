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Матч Харків – Карпати 12 туру УПЛ перенесено через повітряну тривогу

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 15:53
Матч Харків – Карпати 12 туру УПЛ перенесено через повітряну тривогу
УПЛ

Поєдинок 12 туру чемпіонату України між Харковом та львівськими Карпатами не буде дограно в строк. 

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу і зрештою перенесено на більш тривалий термін.

Дату догравання поєдинку визначить дирекція Української Прем'єр-ліги.

Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.

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