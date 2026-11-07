Матч Харків – Карпати 12 туру УПЛ перенесено через повітряну тривогу
УПЛ
Поєдинок 12 туру чемпіонату України між Харковом та львівськими Карпатами не буде дограно в строк.
Про це повідомила пресслужба УПЛ.
Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу і зрештою перенесено на більш тривалий термін.
Дату догравання поєдинку визначить дирекція Української Прем'єр-ліги.
Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.
Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.