Матч Харків – Карпати 12 туру УПЛ перенесено через повітряну тривогу

Поєдинок 12 туру чемпіонату України між Харковом та львівськими Карпатами не буде дограно в строк.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу і зрештою перенесено на більш тривалий термін.

Дату догравання поєдинку визначить дирекція Української Прем'єр-ліги.

Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.

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Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.