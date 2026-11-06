Оболонь зіграла внічию з Лівим Берегом у 12 турі УПЛ

12 тур УПЛ-2026/27 стартував у п'ятницю, 6 листопада, двома матчами. І якщо поєдинок Полісся – Верес було перервано через повітряну тривогу, то матч Оболонь – Лівий Берег вдалося дограти без незапланованих перерв.

Протистояння двох команд із Київщини завершився внічию. Обидва м'ячі в матчі на рахунку гравців Лівого Берега. Щоправда, на 28 хвилині Олег Криворучко відзначився у воротах Оболоні, а на 73-й Андрій Якимів відправив м'яч у власні ворота.

Нічия дозволила Лівому Берегу набрати 9 очок і піднятися на дев'яте місце. Оболонь із 8 балами перебуває у зоні перехідних матчів – на 14 місці.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 6 листопада

Оболонь – Лівий Берег – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Криворучко, 1:1 – 73 Якимів (автогол)

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Прокопчук, Єрмаков, Капінус, Чех (66 Суханов), Мороз, Маткевич (46 Морозко), Слободян (88 Волохатий), Шулянський (46 Мединський), Устименко (66 Лях)

Лівий Берег: Жмурко, Сідней, Бондаренко, Якимів, Соколов, Банада, Криворучко, Шастал (60 Татолна), В. Волошин (74 Андрадіна), Воробчак, Бріто (74 Н. Волошин, 90 Гереш)

Попередження: 16 Воробчак, 67 Лях, 74 Жмурко, 88 Слободян

Нагадаємо, 2 листопада Карпати в 11 турі УПЛ розгромили Кудрівку 5:0.