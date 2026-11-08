Шахтар у меншості втримав нічию з Динамо у 12 турі УПЛ

Донецький Шахтар зіграв унічию з київським Динамо в домашньому матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги, який відбувся на "Арені Львів".

Зустріч завершилась з рахунком 0:0.

Перший тайм пройшов у динамічній боротьбі. Шахтар активніше розпочав поєдинок і створив декілька гольових нагод. Зокрема, Мендоза пробивав із близької відстані, а Аліссон не зміг реалізувати свої моменти. Наприкінці тайму бразилець влучив у стійку. Динамо відповіло виходом Волошина віч-на-віч із Різником, однак голкіпер гірників урятував свою команду.

Зазначимо, що на 16-й хвилині травму отримав Олександр Тимчик, якого замінив Олексій Сич.

Друга половина зустрічі розпочалася з вилучення Вінісіуса Тобіаса. Під час боротьби перед подачею кутового бразилець відмахнувся рукою від Владислава Дубінчака. Головний арбітр зустрічі Дмитро Панчишин спочатку обмежився жовтою карткою, проте після перегляду епізоду на VAR змінив своє рішення та вилучив гравця. Водночас Дубінчак отримав попередження за провокацію. Зазначимо, що цей епізод майже дзеркально повторив ситуацію з вилученням Тараса Михавка у кубковому протистоянні.

Кияни перехопили ініціативу, більше володіли м'ячем і притиснули суперника до його воріт. "Біло-сині" намагалися загострювати гру через фланги, а Бражко, Ба та Огундана перевіряли пильність Різника дальніми ударами. Втім, захист "гірників" діяв надійно.

Динамо не змогло скористатися чисельною перевагою, тож матч завершився внічию — 0:0.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ) 0:0

Шахтар: 31. Різник, 17. Тобіас, 5. Бондар, 22. Матвієнко (к), 13. Педро Енріке, 29. Назарина, 27. Очеретько, 6. Марлон (11. Невертон, 73), 30. Аліссон (37. Лукас, 84), 77. Мендоса (18. Грам, 54), 2. Траоре (49. Мейрелліш, 73).

Динамо: 1. Бущан, 18. Тимчик (5. Сич, 16), 94. Кендзьора, 66. Тіаре, 44. Дубінчак, 6. Бражко, 8. Піхальонок (к, 15. Рубчинський, 88), 10. Шапаренко, 16. Огундана (47. Прадо, 88), 9. Волошин (42. Ба, 71), 11. Пономаренко (99. Мунгенге, 71).

Попереджені: Марлон (69), Мейрелліш (85) – Кендзьора (28), Сич (51), Дубінчак (53), Шапаренко (89).

Вилучений: Тобіас (53).

Завдяки нічиїй Шахтар повернувся на перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок. Донецька команда на один бал випереджає Полісся та має матч у запасі. Динамо з 23 очками посідає третю сходинку.

Зазначимо, що напередодні команди зустрічались між собою в 1/8 фіналу Кубку України. "Гірники" в більшості розгромили киян із рахунком 3:0.