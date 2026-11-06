Голи Сарапія та Гайдучика принесли Поліссю перемогу над Вересом в 12 турі УПЛ

У п'ятницю, 6 листопада, відбувся матч 12 туру чемпіонату України, в якому Полісся вдома приймало Верес.

Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь підопічних Ротаня.

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьби за мінімальною кількістю небезпечних моментів – команди жодного разу не вдарили у площину воріт. Найцікавіший момент першої половини зустрічі стався на 43 хвилині, коли Ціпот виконав підкат на межі карного майданчика, але арбітр після перегляду ВАР скасував своє рішення і не призначив пенальті.

Другий тайм розпочався з голу житомирян: Кравченко навісив у центр карного майданчика і Сарапій ударом головою відкрив рахунок. Майже одразу після цього моменту Александров виконав підкат в центрі поля на жовту картку, яка стала для нього другою.

Після перерви на повітряну тривогу Верес не зміг повноцінно відсунути гру від власних воріт та спробувати врятувати поєдинок, а Полісся у доданий арбітром час втекло в контратаку, яка завершилась голом Гайдучика у ворота колишньої команди.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 6 листопада

Полісся – Верес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Сарапій, 47, 2:0 – Гайдучик

Полісся: Волинець, Крушинський, Сарапій, Краснічі, Майсурадзе (Кравченко, 46), Бабенко, Велетень (Назаренко, 68), Брагару (Федор, 46), Андрієвський (Емерлаху, 46), Андраде, Краснопір (Гайдучик, 59)

Верес: Стефанюк, Протасевич (Стамуліс, 78), Ціпот, Саноцький, Багрій, Веслі (Ліма, 72), Чечер, Нійо, Шарай (Сміян, 78), Александров, Фабрісіу (Воллі, 72)

Попередження: Шарай, Краснопір, Брагару, Андрієвський, Саноцький, Александров, Шандрук.

Вилучення: Александров, 59 (друге попередження)

Полісся за підсумками матчу набрало 28 очок і продовжує ділити 1-2 сходинку турнірної таблиці із Шахтарем. Верес 13-й з 9 заліковими балами в активі.

Standings provided by Sofascore

Раніше Оболонь та Лівий берег відкрили 12 тур нічиєю.