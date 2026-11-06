Голи Сарапія та Гайдучика принесли Поліссю перемогу над Вересом в 12 турі УПЛ
У п'ятницю, 6 листопада, відбувся матч 12 туру чемпіонату України, в якому Полісся вдома приймало Верес.
Гра завершилась із рахунком 2:0 на користь підопічних Ротаня.
Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьби за мінімальною кількістю небезпечних моментів – команди жодного разу не вдарили у площину воріт. Найцікавіший момент першої половини зустрічі стався на 43 хвилині, коли Ціпот виконав підкат на межі карного майданчика, але арбітр після перегляду ВАР скасував своє рішення і не призначив пенальті.
Другий тайм розпочався з голу житомирян: Кравченко навісив у центр карного майданчика і Сарапій ударом головою відкрив рахунок. Майже одразу після цього моменту Александров виконав підкат в центрі поля на жовту картку, яка стала для нього другою.
Після перерви на повітряну тривогу Верес не зміг повноцінно відсунути гру від власних воріт та спробувати врятувати поєдинок, а Полісся у доданий арбітром час втекло в контратаку, яка завершилась голом Гайдучика у ворота колишньої команди.
Чемпіонат України – УПЛ
12 тур, 6 листопада
Полісся – Верес 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Сарапій, 47, 2:0 – Гайдучик
Полісся: Волинець, Крушинський, Сарапій, Краснічі, Майсурадзе (Кравченко, 46), Бабенко, Велетень (Назаренко, 68), Брагару (Федор, 46), Андрієвський (Емерлаху, 46), Андраде, Краснопір (Гайдучик, 59)
Верес: Стефанюк, Протасевич (Стамуліс, 78), Ціпот, Саноцький, Багрій, Веслі (Ліма, 72), Чечер, Нійо, Шарай (Сміян, 78), Александров, Фабрісіу (Воллі, 72)
Попередження: Шарай, Краснопір, Брагару, Андрієвський, Саноцький, Александров, Шандрук.
Вилучення: Александров, 59 (друге попередження)
Полісся за підсумками матчу набрало 28 очок і продовжує ділити 1-2 сходинку турнірної таблиці із Шахтарем. Верес 13-й з 9 заліковими балами в активі.
Раніше Оболонь та Лівий берег відкрили 12 тур нічиєю.