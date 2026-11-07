Друга перемога в сезоні: Кудрівка мінімально переграла Чорноморець у 12 турі УПЛ

В суботу, 7 листопада, відбувся черговий поєдинок 12 туру чемпіонату України з футболу, в якому Кудрівка у номінально домашньому матчі приймала Чорноморець.

Гра завершилась з рахунком 1:0 на користь підопічних Олександра Протченка.

Поєдинок розпочався з голу господарів поля – Світюха виконав навіс із флангу в район 11 метрів, де Смирний влучним ударом головою відкрив рахунок. Після цього команди почергово ходили в атаку, але не змогли змінити цифри на табло.

У другому таймі Чорноморець мав декілька стовідсоткових нагод на те, щоб і зрівняти рахунок, і виграти матч, але підопічні Григорчука раз пораз не реалізовували виходи віч-на-віч із Лавутою – зокрема Хома та Йока.

Кудрівка змогла наприкінці матчу втримати навалу суперників, у якій брав учатсь навіть воротар одеситів, та святкувала дуже важливу для себе перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 7 листопада

Кудрівка – Чономорець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Смирний, 9

Кудрівка: Лавута, Мельничук, Семенов (Сердюк, 46), Векляк, Пасіч, Плакса (Потімков, 79), Думанюк, Вечурко (Беляєв, 46), Світюха (Бичек, 71), Овусу, Смирний (Макоссо, 71)

Чорноморець: Аніагбосо, Пушкарьов, Джарджу, Мельниченко, Фарина, Хобе (Йока, 46), Робакідзе (Кльоц, 46), Алефіренко, Курко (Авагімян, 80), Когут (Хома, 46), Мба (Попов, 62)

Попередження: Робакідзе, Світюха, Йока, Сердюк, Мельниченко, Попов.

Для Кудрівки ця перемога стала лише другою в сезоні й дозволила залишити останнє місце турнірної таблиці з вісьмома очками в активі. Чорноморець наразі 10-й – 9 залікових балів.

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Напередодні Оболонь та Лівий берег зіграли внічию, а Полісся здолало Верес в матчах 12 туру УПЛ.