Класичне без переможця, демарш Карпат та нічийний синдром Буковини: підсумки 12 туру УПЛ

12-й тур Української Прем'єр-ліги пройшов під знаком Класичного. У центральному поєдинку Шахтар і Динамо так і не змогли визначити переможця.

Житомирське Полісся не без пригод обіграло Верес, Буковина розписала сьому нічию в сезоні, а ЛНЗ на виїзді здолав Зорю. Водночас один із головних поєдинків 12 туру між Харковом та Карпатами не дограли через тривалу повітряну тривогу.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 12-го туру УПЛ.

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Неділя, 8 листопада

Перенесено

Перша перемога Лівого Берега над Оболонню знову відкладається

До звітного поєдинку Лівий Берег ще не перемагав Оболонь. Гості розпочали матч із бажанням виправити цю статистику. На 28-й хвилині хавбек "лелек" Олег Криворучко, скориставшись бездіяльністю захисників "пивоварів", зблизився із голкіпером Назарієм Федорівським та пробив повз нього. Для 21-річного півзахисника цей гол став дебютним в УПЛ.

ФК Оболонь

Підопічні Олександра Антоненка відігралися в середині другого тайму. Після навісу Євгенія Морозка м'яч у власні ворота зрізав Андрій Якимів.

Команди так і не визначили переможця. Оболонь зберегла безпрограшну серію в домашніх матчах у нинішньому сезоні та не дозволила Лівому Берегу здобути першу перемогу в очних зустрічах.

Відеоогляд матчу Оболонь – Лівий Берег

Дебютанти Вереса змусили хвилюватися Ротаня

Паралельно з київським дербі відбулося ще одне принципове протистояння команд з однаковим прізвиськом. Рівненські "вовки" завітали на дербі до житомирських тезок.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук через кадрові проблеми довірив місця у стартовому складі двом дебютантам УПЛ: голкіперу Павлу Стефанюку та захиснику Івану Саноцькому. Як показав перебіг поєдинку, обидва впоралися зі своїми завданнями.

ФК Полісся

У першому таймі підопічні Руслана Ротаня так і не змогли "розмочити" рахунок. Лише на початку другої половини гри Едуард Сарапій після розіграшу кутового відправив перший м'яч у ворота Вереса.

На 59-й хвилині гості опинилися в меншості – червону картку отримав Микита Александров. Втім, інтрига зберігалася майже до фінального свистка, тримаючи в напрузі тренерський штаб житомирян. Питання переможця дербі зняв Микола Гайдучик, який у компенсований час забив своїй колишній команді.

Полісся збільшило переможну серію до восьми матчів, тоді як Верес продовжив падіння в турнірній таблиці, зазнавши п'ятої поразки поспіль.

Відеоогляд матчу Полісся – Верес

Кудрівка перервала серію невдач

Швидкий гол Євгенія Смирного на 9-й хвилині приніс Кудрівці перемогу в матчі з Чорноморцем. "Моряки" мали достатньо моментів, щоб принаймні зрівняти рахунок. Однак у рамці господарів дуже впевнено зіграв Кирило Лавута, який у старті замінив основного голкіпера Антона Яшкова. 24-річний воротар дебютував в УПЛ і одразу зберіг свої ворота недоторканими.

ФК Кудрівка

Команда Олександра Протченка здобула другу перемогу в сезоні та залишила останній рядок в таблиці. Натомість Чорноморець не зміг вдруге взяти в Рівному три очки.

Відеоогляд матчу Кудрівка – Чорноморець

Нічия з гірким присмаком

Рік тому Епіцентр та Кривбас видали гольову феєрію, забивши на двох дев'ять голів. Звітний поєдинок не виявився таким видовищним.

ФК Епіцентр

Обидва голи в матчі були забиті в другому таймі. Спочатку сенегальський нападник криворіжців Ассан Сек реалізував вихід сам на сам, скориставшись помилкою Андрія Ліповуза. Епіцентру вистачило 14 хвилин, щоб відновити рівновагу. Нападник подолян Вадим Сидун протаранив захист гостей та потужно пробив по воротах.

Нічийний результат навряд чи задовольнив обидві команди. Епіцентр та Кривбас продовжили безвиграшні серії в чемпіонаті до восьми матчів.

Відеоогляд матчу Епіцентр – Кривбас

Достроковий від'їзд Карпат розгнівав Харків

Матч на "Арені Лівий Берег" між Харковом та Карпатами за драматургією міг стати одним з найцікавіших у турі. Ще б пак, адже зустрічалися дві амбітні команди, що претендують на здобуття нагород.

У першому таймі вболівальники побачили три голи. "Зелено-білі" здобули перевагу завдяки влучним ударам іспанця Чебера та Яна Костенка, який забив свій 6-й гол у сезоні. Господарі скоротили відставання ще до свистка на перерву: півзахисник Харкова Олександр Яцик красивим ударом зі штрафного поклав м'яч у ворота Романа Мисака.

ФК Харків

У другому таймі гру довелося зупинити вже на 47-й хвилині через російську повітряну атаку. Гості годину очікували на відбій тривоги, але, не дочекавшись, вирушили до Львова. Зрештою поєдинок було перенесено на іншу дату.

Керівництво Харкова розкритикувало Карпати за відмову дочекатися завершення повітряної тривоги, хоча жодних порушень регламенту з боку львів'ян не було. На жаль, ще один матч поповнив перелік перенесених поєдинків сезону.

Гол українського Мбаппе та втрачений шанс чернівчан

Буковина підтвердила статус найбільш миролюбної команди УПЛ, розписавши сьому нічию в сезоні. Хоча за перебігом подій матч із Колосом аж ніяк не назвеш нудним.

Обидва суперники, які зустрілися вперше з 2016 року, прагнули здобути перемогу. Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму. Форвард ковалівців Денис Ндукве виявився найспритнішим на добиванні, після чого ефектно відсвяткував гол у стилі Кіліана Мбаппе.

Денис Ндукве ФК Колос

Буковина відігралася на 50-й хвилині – Олег Кожушко з розвороту пробив у дальній кут воріт. Майже до фінального свистка підопічні Сергія Шищенка шукали нагоди вирвати перемогу. Найближчим до успіху був Данило Кравчук, який із кількох метрів пробив вище воріт.

Невезіння продовжує переслідувати Буковину в чемпіонаті. "Жовто-чорні" не виграють уже сім поєдинків поспіль.

Відеоогляд матчу Буковина – Колос

Криптоніт для Зорі залишився непідкореним

Героєм зустрічі між Зорею та ЛНЗ став нападник "фіолетових" Ндіага Яде. Сенегалець на початку матчу заробив пенальті, який сам і реалізував, а в другому таймі оформив дубль.

Ндіага Яде ФК ЛНЗ

Своєрідний дубль зі скасованих голів оформив ще один гравець ЛНЗ – Геннадій Пасіч. Однак їх не зарахували через офсайди. Зоря намагалася повернути інтригу. За рахунку 0:2 Яков Башич майже з нульового кута звів відставання до мінімуму.

Останній штурм Зорі за участю голкіпера Олександра Сапутіна завершився безрезультатно. Луганці у сьомому очному поєдинку так і не змогли виправити статистику та здобути першу перемогу.

Відеоогляд матчу Зоря – ЛНЗ

Нічия в Класичному на користь Полісся

Динамо було дуже близьким до здобуття перемоги в Класичному в межах чемпіонату України. За перебігом подій поєдинок майже став дзеркальним відображенням кубкового протистояння. От тільки рахунок на табло не задовольнив киян.

Команди знову не змогли дограти зустріч до кінця в повних складах. Ключовий момент відбувся на 54-й хвилині у штрафному майданчику "гірників". Вінісіус Тобіас увімкнув режим Тараса Михавка та відмахнувся від Владислава Дубінчака. Арбітр матчу Дмитро Панчишин після перегляду ВАР залишив донеччан у меншості.

ФК Динамо

"Біло-сині" будь-що прагнули вирвати перемогу. Гарні нагоди забити були в Аліу Тіаре, Володимира Бражка та Кеассе Ба. Втім, підопічні Арди Турана вистояли та зберегли нічийний результат, яким скористалося Полісся.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо

Список бомбардирів

До трійки лідерів бомбардирської гонки після 12-го туру увійшов карпатівець Ян Костенко, який забив шостий гол у чемпіонаті. Крім того, до десятки найкращих потрапили нападник Колоса Денис Ндукве та автор дубля у ворота Зорі Ндіага Яде з ЛНЗ.

1. Ігор Краснопір (Полісся) – 9 голів (11 матчів)

2. Ян Костенко (Карпати) – 6 голів (6 матчів)

3. Батон Забергджа (Харків) – 6 голів (10 матчів)

4. Матвій Пономаренко (Динамо) – 6 голів (11 матчів)

5. Ндіага Яде (ЛНЗ) – 4 голи (7 матчів)

6. Денис Ндукве (Колос) – 4 голи (10 матчів)

7. Аліссон (Шахтар) – 4 голи (10 матчів)

8. Фелліпе (Карпати) – 4 голи (11 матчів)

9. Владислав Велетень (Полісся) – 4 голи (10 матчів)

10. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (10 матчів)

Турнірна таблиця після 12 туру

Шахтар попри нічию в Класичному зберіг за собою перше місце в турнірній таблиці. Полісся відстає від лідера на один бал, але має гру в запасі й потенційно може випередити "гірників".

Оскільки Харків та Карпати не змогли дограти свій поєдинок, Динамо залишилося на третій сходинці.

На дні турнірної таблиці відбулася рокіровка: Кудрівка завдяки перемозі над Чорноморцем піднялася на 15-ту сходинку, а на останнє місце опустився Кривбас.

сайт УПЛ

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

Українська Прем'єр-ліга йде майже на двотижневу перерву, викликану матчами збірних. Першість поновиться у п'ятницю, 20 листопада.

Центральною подією 13-го туру стане поєдинок призерів минулого сезону – ЛНЗ та Полісся. Карпати спробують зберегти переможну ходу в матчі із Зорею, а Колос перевірить амбіції Харкова. У безкомпромісному поєдинку аутсайдерів зустрінуться Кривбас і Кудрівка, у київському дербі зіграють Динамо й Оболонь, а Шахтар перед Лігою чемпіонів прийматиме Лівий Берег.