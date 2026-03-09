ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, фіаско Полісся і пробудження Динамо: турнірна таблиця УПЛ

У понеділок, 9 березня, матчем між Вересом та ЛНЗ завершилася програма 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Перемогу з рахунком 3:0 святкували футболісти черкаського клубу, які продовжують гонитву за лідером першості Шахтарем, відстаючи від "гірників" на 3 залікових бали.

Водночас фіаско зазнало Полісся, яке поступилося Динамо, у підсумку кияни (35 очок) наблизилися до житомирського клубу (36 очок) на відстань 1 балу.

Втратив очки Кривбас, зігравши унічию з Оболонню, чем скористався Металіст 1925, який переграв Рух та зрівнявся з криворізьким колективом за очками – в обох по 31 балу.

У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін, головними невдахами та претендентами на пониження у класі залишаються Полтава та Олександрія, водночас трохи покращив свої шанси зберегти прописку Епіцентр, який розгромив Колос.

Турнірна таблиця УПЛ після 19 туру

Шахтар – 44 очки (19 матчів) ЛНЗ – 41 (19) Полісся – 36 (19) Динамо – 35 (19) Кривбас – 31 (19) Металіст 1925 – 31 (18) Колос – 28 (19) Зоря – 27 (19) Верес – 21 (18) Оболонь – 21 (18) Карпати – 20 (19) Кудрівка – 20 (19) Рух – 19 (19) Епіцентр – 17 (19) Олександрія – 11 (18) Полтава – 9 (19)