ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, фіаско Полісся і пробудження Динамо: турнірна таблиця УПЛ
У понеділок, 9 березня, матчем між Вересом та ЛНЗ завершилася програма 19 туру Української Прем'єр-ліги.
Перемогу з рахунком 3:0 святкували футболісти черкаського клубу, які продовжують гонитву за лідером першості Шахтарем, відстаючи від "гірників" на 3 залікових бали.
Водночас фіаско зазнало Полісся, яке поступилося Динамо, у підсумку кияни (35 очок) наблизилися до житомирського клубу (36 очок) на відстань 1 балу.
Втратив очки Кривбас, зігравши унічию з Оболонню, чем скористався Металіст 1925, який переграв Рух та зрівнявся з криворізьким колективом за очками – в обох по 31 балу.
У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін, головними невдахами та претендентами на пониження у класі залишаються Полтава та Олександрія, водночас трохи покращив свої шанси зберегти прописку Епіцентр, який розгромив Колос.
Турнірна таблиця УПЛ після 19 туру
- Шахтар – 44 очки (19 матчів)
- ЛНЗ – 41 (19)
- Полісся – 36 (19)
- Динамо – 35 (19)
- Кривбас – 31 (19)
- Металіст 1925 – 31 (18)
- Колос – 28 (19)
- Зоря – 27 (19)
- Верес – 21 (18)
- Оболонь – 21 (18)
- Карпати – 20 (19)
- Кудрівка – 20 (19)
- Рух – 19 (19)
- Епіцентр – 17 (19)
- Олександрія – 11 (18)
- Полтава – 9 (19)