ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, фіаско Полісся і пробудження Динамо: турнірна таблиця УПЛ

Олексій Мурзак — 9 березня 2026, 20:19
ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, фіаско Полісся і пробудження Динамо: турнірна таблиця УПЛ

У понеділок, 9 березня, матчем між Вересом та ЛНЗ завершилася програма 19 туру Української Прем'єр-ліги.

Перемогу з рахунком 3:0 святкували футболісти черкаського клубу, які продовжують гонитву за лідером першості Шахтарем, відстаючи від "гірників" на 3 залікових бали.

Водночас фіаско зазнало Полісся, яке поступилося Динамо, у підсумку кияни (35 очок) наблизилися до житомирського клубу (36 очок) на відстань 1 балу.

Втратив очки Кривбас, зігравши унічию з Оболонню, чем скористався Металіст 1925, який переграв Рух та зрівнявся з криворізьким колективом за очками – в обох по 31 балу.

У "підвалі" турнірної таблиці без особливих змін, головними невдахами та претендентами на пониження у класі залишаються Полтава та Олександрія, водночас трохи покращив свої шанси зберегти прописку Епіцентр, який розгромив Колос.

Турнірна таблиця УПЛ після 19 туру

  1. Шахтар – 44 очки (19 матчів)
  2. ЛНЗ – 41 (19)
  3. Полісся – 36 (19)
  4. Динамо – 35 (19)
  5. Кривбас – 31 (19)
  6. Металіст 1925 – 31 (18)
  7. Колос – 28 (19)
  8. Зоря – 27 (19)
  9. Верес – 21 (18)
  10. Оболонь – 21 (18)
  11. Карпати – 20 (19)
  12. Кудрівка – 20 (19)
  13. Рух – 19 (19)
  14. Епіцентр – 17 (19)
  15. Олександрія – 11 (18)
  16. Полтава – 9 (19)
