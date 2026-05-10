Полтава – Шахтар: визначилися стартові склади команд

Тренерські штаби Полтави та донецького Шахтаря визначилися зі стартовими складами на матч 27 туру УПЛ (10 травня, 15:30).

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

Полтава: Мінчев, Савенков Підлепич, Веремієнко, Ухань, Дорошенко, Даниленко, Вівдич, Сад, Одарюк, Сухоручко

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Азаров, Криськів, Ізакі, Бондаренко, Проспер Обах, Лукас, Траоре

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,04. Нічия – 15,00. Звитяга Полтави – 61,00.

Нагадаємо, в разі перемоги над Полтавою Шахтар достроково стане чемпіоном України поточного сезону.

